Megérkeztek az első felvételek: kiderült, mit találtak el az ukránok a Krímben

Orosz források állították, hogy egy Sz-300-as légvédelmi rakétakomplexum egyik indítórendszerét érte találat, ukrán források pedig egyenesen odáig merészkedtek, hogy egy teljes Sz-400-as légvédelmi komplexumot jelöltek meg az oroszok veszteségeként.

A legelső műholdfelvételek alapján valójában úgy tűnik: egyik félnek sincs igaza.

We now have confirmation that Ukrainian forces successfully hit the Yevpatoriya Russian S-400 battery this morning, catastrophically destroying at least one TEL and support vehicle. Images via @kromark