Mélyen a frontvonal mögött csapott le az orosz hadsereg: csúnyán elintéztek egy ukrán SzT-68U-t

Több mint 70 kilométerre a frontvonal mögött likvidált az orosz haderő egy ukrán SzT-68U (a videó felirata szerint SzT-68UM) radarrendszert. A felvételeket megosztó Ukraine Weapons Tracker szerint a támadás Krivorizzzsja térségében történt, ami 70 kilométerre a frontvonal mögött található.

Az akció során az orosz haderő egy H-35-ös cirkálórakétát használt.

: A Ukrainian ST-68U 3D air surveillance radar was destroyed by the Russian army near Kryvorizhzhya, Oblast allegedly using a Kh-35 cruise missile.The radar was hit more than 70 kilometers away from the frontline. #Ukraine