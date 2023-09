Olyan lépésre készül a NATO egyik legerősebb országa, ami biztosan kiveri a biztosítékot Moszkvában - Már szinte visszafordíthatatlan a folyamat

Oroszország ukrajnai inváziója, illetve az ezzel járó elgyengülése valószínűleg súlyos következményekkel fog járni a Kaukázus térségében. Moszkva visszaszorulása komoly vákuumot fog hagyni a régióban, melynek betöltésére Törökország biztosan szívesen vállalkozna, függetlenül az országot pillanatnyilag érintő gazdasági és politikai problémáktól. A terjeszkedés Azerbajdzsánban már évekkel ezelőtt megindult, most pedig nagyon úgy néz ki, újabb országra vetné ki a hálóját Ankara. Nézzük, hogyan.

Nagyon úgy tűnik, hogy a Kaukázus országai nyilvánosan is kezdik elismerni Oroszország hanyatlását. Nikol Pasinján örmény miniszterelnök a La Repubblica olasz lapnak adott szeptember 4-i interjújában azt mondta, Oroszország nem tudta biztosítani országa biztonságát az egyre agresszívebb Azerbajdzsánnal szemben, amely 2020 vége óta fölénybe került a vitatott Hegyi-Karabah régióban.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az állításokra válaszolva újságíróknak azt mondta, hogy országa továbbra is a „biztonság garanciája” a térségben. Peszkov ragaszkodott ahhoz is, hogy Moszkva kiemelt szerepet játszott a régió stabilizálásában, és ezt a jövőben is folytatni fogja. Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Maria Zaharova külön is „a durvaság határán álló nyilvános retorikának” nevezte Pasinján megjegyzéseit, és kijelentette, hogy mások hibáztatása helyett az örményeknek kellene felelősséget vállalniuk saját tetteikért. Egy nappal korábban az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy leváltotta a dél-kaukázusi békefenntartó erők vezetőjét, ami az elmúlt hónapokban a második ilyen döntés.

Az örmény miniszterelnök megjegyzései azért voltak figyelemre méltók, mert Jereván régóta Moszkva szoros szövetségese, biztonsága és gazdasági jóléte a Kremltől függ.

Oroszország reakciója ugyanilyen sokatmondó volt: lényegében elismerték azt, hogy az örményeknek el kell kezdeni „magukra vigyázni”.

Pasinján Moszkva tétlenségét azzal magyarázta, hogy a Kreml minden erőforrását az ukrajnai harcokra összpontosítja, ugyanakkor tény, hogy a dél-kaukázusi helyzet megelőzte az ukrajnai konfliktust:

Amikor 2020 nyarán ismét kitört a harc Azerbajdzsán és Örményország között a karabahi enklávé miatt. Azerbajdzsán visszafoglalta azokat a területeket, amelyeket az 1994-ben véget érő első hegyi-karabahi háború vége óta Örményország irányított. Az azeriek eddigre komoly katonai és hírszerzési fölényre tettek szert, hála legfontosabb szövetségesüknek: Törökországnak. Ankara ki is használta a konfliktust, és elkezdte elmélyíteni a kapcsolatát a térség államaival.

A Szovjetunió összeomlása után évtizedeken át Moszkva volt a térség legfontosabb biztonsági garanciája, Törökország és Azerbajdzsán ugyanakkor lehetőséget látott abban, hogy Oroszország Ukrajnára összpontosítson az oroszbarát kijevi kormány 2014-es megbuktatása után. Ankara és Baku észlelte, hogy Moszkva erőforrásai végesek, így nem valószínű, hogy beavatkozna Hegyi-Karabahban, annak ellenére, hogy csapatai állomásoztak és jelenleg is állomásoztak a térségben. A hazárdjáték be is vált: amikor három éve kiújultak a harcok, Moszkva lényegében tehetetlen volt, egy „békekonferencián”, illetve számos nyilatkozaton kívül másra nem futotta az erejéből.

Dél-Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, és Hegyi-Karabah. Forrás: Wikimedia Commons

A konfliktus után 2020-ban megkezdett orosz békefenntartó hadművelet eredménytelen volt, vélhetően azért, mert Moszkva valószínűleg már ekkor az ukrajnai háborúra készült. Tizenkilenc hónappal a háború kirobbanása után az oroszok sokkal gyengébb helyzetben vannak, mint 2022 februárjában, hiszen a fegyveres erők finoman szólva sem teljesítenek túl jól a harcokban, a szankciók lassan, de biztosan erodálják az orosz gazdaságot, és Putyin elnök megdönthetetlennek hitt politikai stabilitása is megreccsent a Wagner-lázadás következtében.

Bár Pasinján csak nemrég ment neki nyilvánosan a Kreml-nek, megszólalásai azt mutatják, hogy felismeri, hogy országa többé nem támaszkodhat Oroszországra. Az nyilvánvaló, hogy annak ellenére, hogy az Egyesült Államok 2021 áprilisában hivatalosan elismerte az Oszmán Birodalom által elkövetett 1915-ös örmény népirtást, Washington nagyon keveset tett a dél-kaukázusi török-azerbajdzsáni koalíció felbomlasztására, az örmény kormányfőnek tehát egyensúlyoznia kell az ismét egymásra találó Washington és Ankara között. Az utóbbi lépés különösen veszélyes, hiszen az örmény-török kapcsolatok soha nem voltak felhőtlenek, és bár Törökország nyitottnak mutatkozik arra, hogy nyisson Jereván felé, Pasinján rengeteg kritikát kap saját hazájában azért, mert erre ő is hajlandónak mutatkozik.

Ez a kritika alapvetően három irányból érkezik:

Az örmény népírtás történelmi emléke napjainkban is mélyen él az örmény lakosságban, így az ellenzék könnyedén tud Pasinján ellen mozgósítani törökellenes jelszavakkal.

Az örmény diaszpóra nemcsak létszámában, de befolyásában is egy rendkívül komoly tényezőnek számít, a fegyveres konfliktusok által nem fenyegetett külföldön élő örmények pedig értelemszerűen kevésbé elfogadóak Ankara és Jereván közeledését látva.

Hegyi-Karabah vezetése számára pedig lényegében a fennmaradást jelenti az, ha az örmény-azeri konfliktus folytatódik, hiszen egy tartósabb béke esetén az enklávé biztosan Baku irányítása alá kerülne.

Az Azerbajdzsán fölötti befolyást egyébiránt Moszkva a gyakorlatban már régen elvesztette: azzal, hogy Jereván javára negyed századra befagyasztották a hegyi-karabahi konfliktust.

Érdemes megismételni azt, hogy Baku orosz békefenntartók jelenléte mellett, a Moszkvával rivalizáló Törökország támogatását, hírszerzését és fegyvereit felhasználva indított támadást az enklávé ellen, és attól sem riadt vissza, hogy rálőjön az orosz békefenntartókra.

Hogy tetézzük a helyzetet, érdemes kiemelni azt, hogy valószínűleg a grúzok is érdeklődve figyelik az eseményeket, hiszen a három kaukázusi ország közül egyedül az ő területeiket tartják megszállás alatt orosz csapatok. Moszkva további gyengülése lehetővé teheti számukra, hogy visszaszerezzék a két terület feletti ellenőrzést. Ankara és Tbiliszi közötti egyre növekvő közelség jelei miatt Grúzia biztosan nem utasítaná vissza Törökország segítségét, ha felajánlanák azt, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy erre a lépésre még akkor is éveket kellene várni, ha valóban mind a két ország elkötelezné magát mellette, különös tekintettel arra, hogy a grúz kormány kínosan ügyel arra, hogy ne zargassa túlságosan északi szomszédját.

Grúzia (Georgia), vörössel jelölve az orosz megszállás alatt álló Abháziával (a Fekete-tenger partján) és Dél-Oszétiával. Forrás: Viewsridge via Wikimedia Commons

A törökök egyelőre az ukrajnai konfliktus kihasználására összpontosítanak, mellyel látványosan fokozzák befolyásukat a Fekete-tenger északi részén, amelyet az oroszok a 18. század végén elvettek az Oszmán Birodalomtól. A törökök 2014 óta ellenzik a Krím Oroszország általi annektálását, amelynek tatár lakosságát rokonoknak tekintik.

Annak, hogy miért ilyen fontos Ankara számára a Kaukázus, számtalan oka van: Oroszország és Törökország (illetve Irán) a régióban riválisok, így minden olyan lépésnek örülnek, ami a másik hátrányát szolgálja. A helyzetet tetézi az, hogy Grúzia jelentős partszakaszt birtokol a Fekete-tengeren, Azerbajdzsán pedig továbbra is jelentős fosszilis tüzelőanyag készleten csücsül, ráadásul rajta, és örményországon keresztül vezet az út a Kaszpi-tengerhez. A képletből azt sem szabad kifelejteni, hogy a komoly katonai hatalmak szeretnek fenntartani bufferzónákat egymás között, hogy egy esetleges fegyveres konfliktust a saját területük épen hagyásával tudjanak rendezni.

Azerbajdzsánt már régen kifeszítették az oroszok markából, és most nagyon úgy tűnik, hogy a NATO-val együttműködve Örményország következik.

Címlapkép: azeri katonák egy T-64-es harckocsi mellett Hegyi-Karabahban 2020 tavaszán. Forrás: Alex McBride/Getty Images