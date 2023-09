Rybar: komplex és átfogó ukrán támadás indult a Krím ellen

Két napja folyamatosan támadás alatt áll a Krím, tegnap súlyos károkat okozott Szevasztopol hadi kikötőjében egy kijevi katonai akció:

Az orosz védelmi minisztérium volt kommunikációs stábja által üzemeltetett Rybar csatorna szerint ma hajnalban is volt egy nagyobb, komplex támadás. Ez az információ egybeesik ukrán és orosz források közléseivel is, a Rybar viszont részben kormányzati források, részben harctéri felvételek alapján részleteket is közölt az incidensről.

Az akció hajnali 5 óra körül indult el.

Az orosz légvédelem a krími Jevpatorija térségében 11 ukrán robotrepülőgépet azonosított és lőtt le, ezzel együtt az ukrán haderő viszont Neptun cirkálórakétákat is kilőtt, mely támadást már nem sikerült tökéletesen elhárítani.

A Rybar azt írja, az Ujutnye térségében ma hajnalban jelentett robbanás során valójában egy orosz Sz-300-as légvédelmi rakétakomplexum egyik rakétaindító-rendszerét lőtték ki az ukránok.

Ezzel együtt akcióba lendültek az ukrán tengerészeti drónok is: hat kamikaze-drón közelített meg két orosz hadihajót, a Vaszilij Bojkov és a Szergej Kotov őrnaszádokat.

A drónokat kézifegyverekkel és harci helikopterekkel sikerült semlegesíteni, ugyanakkor

a Rybar szerint az egyik drón robbanása károkat okozott a Vaszilij Bojkovban.

