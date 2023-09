Kómába eshetett Kadirov, Putyin egyik leghűbb szövetségese

Az X-en (korábban Twitter) több híroldal és csatorna jelenti, hogy Ramzan Kadirov csecsen elnök kómába esett, a Visegrad24 szerint az egészségi állapota hirtelen nagyon leromlott. Az értesülést az ukrán hírszerzés is megerősítette. Egyes források szerint csecsen és orosz források is hasonló értesülésekről adnak hírt.

Andrej Juszov, az ukrán hírszerzési egyik képviselője elmondta, hogy Kadirov betegségei súlyosbodtak, ami kritikus állapothoz vezetett.

"Az információt különböző orvosi és politikai körökben lévő forrásokból megerősítették. Nem sérülésekről van szó. Az egyéb részletek további tisztázásra szorulnak. Már régóta beteg, és rendszerszintű egészségügyi problémákról beszélünk" - mondta a Nexta TV X-en közzétett posztja szerint.

