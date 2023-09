Orosz repülőgépgyárban tűnt fel Kim Dzsong-un, vadászgépeket szemlélt meg

Az orosz Távol-Keleten, a Habarovszk régióban lévő, Jurij Gagarinról elnevezett gyárban Szu–35-ös és Szu–57-es katonai repülőket, valamint Szuhoj Superjet 100-típusú polgári gépeket is készítenek – írta a TASZSZ.

Kim Dzsong-unt a gyárlátogatásra Gyenyisz Manturov miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter is elkísérte. A látogatásról az észak-koreai médiában megjelent fotókon Kim a gyárban észak-koreai katonai parancsnokok társaságában látható.

