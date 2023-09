Összeomlás közelében a Wagner - Lecsaptak a lázadók a zsoldosokra

A Wagner jövője a június végi villámlázadás óta kérdéses, de nem volt egyértelmű, hogy mi lesz a Moszkva "meghosszabbított karjaként működő" szervezet sorsa. Az utóbbi napok eseményei egyre inkább azt bizonyítják, hogy a zsoldoscsoport eltűnik a süllyesztőben. Most a Közép-afrikai Köztársaságban szenvedtek el súlyos veszteségeket.

A Middle East Eye beszámolót tett közzé, miszerint az orosz Wagner zsoldosai súlyos veszteségeket szenvedtek az egyik fő bázisuknak számító Közép-afrikai Köztársaságban.

Nemrégiben heves összecsapások zajlottak a kormányt támogató orosz militáns alakulatok és a helyi felkelő csapatok között.

A harcokban a képek tanúsága szerint több zsoldos is meghalt, és számos fegyvert tudtak zsákmányolni a lázadók.

A Wagner pozíciója jelentősen meggyengült az utóbbi időszakban, köszönhetően Jevgenyij Prigozsin korábbi zsoldosvezér csatározásainak az orosz elittel. Augusztus 23-án aztán egy igencsak gyanús „balesetben” életét vesztette, azóta még kilátástalanabbá vált a zsoldosok helyzete. Mivel ez az afrikai pozíciók is egyre nehezebben védhetőek, ezért a hírek szerint már elkezdték ruandai katonákkal helyettesíteni őket. Ráadásul az főleg komoly gondot jelent, hogy a felkelők főleg azokon a területeken törtek előre, ahol a Wagner fő bevételi forrásának számító arany -, és gyémántbányák vannak.

Az orosz zsoldosok 2018-ben jelentek meg az országban Faustin-Archange Touadera elnök hatalmának fenntartására. 2020-ban egy komoly felkelő invázió fenyegette a közép-afrikai kormányt, de a növekvő orosz befolyás megmentette a bukástól.

Most azonban a jelentések szerint Bangui kapcsolata gyengül Moszkvával, sőt, még az is benne van a pakliban, hogy a nemrégiben kiszorított franciák térnek vissza az országba.

Toudéra személyesen találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel, akivel a kétoldalú kapcsolatok lehetséges megújításáról tárgyaltak. Azonban elhangzott az is, hogy az orosz együttműködés folytatódni fog a jövőben.

A mostani harcokban az Unió a Békéért Közép-afrikai Köztársaságban (UPC) csapatai harcolnak a kormányerők ellen. A felkelők szóvivője szerint több tucat orosz zsoldost öltek meg az egy hete kiújuló harcokban. Hozzátette, szerintük az orosz belharcoknak köszönhetően a Wagner visszavonulni kényszerül és nem is kap Moszkvából megfelelő támogatást. Források szerint a felkelőket Párizs támogatja, ami egy kiterjedt orosz-francia versengés része a teljes Száhel-övezetben. A Wagner helyi meggyengülése a teljes térségi jelenlétét is veszélybe sodorja, mivel a kormányerőkkel együtt a szomszédos Szudánban zajló felkelő harcokban is aktívan részt vettek.

A felkelők veszteségeiről nem érkeztek információk.

