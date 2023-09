Új orosz fegyver került a frontvonalra: akcióba lendült az első 2Sz31 Véna

A 2Sz31 Véna egyáltalán nem egy új járműtípus: fejlesztését igazából már az 1980-as évek óta húzzák-halasztják. Az első prototípust 1997-ben mutatták be, a harcjármű limitált számú gyártása a 2010-es évek elején indult be. Eddig főleg exportra készült, azonban az ukrajnai háború miatt az orosz tengerészgyalogságnak kezdték el átcsatornázni a készülő technikai eszközöket.

Most, több mint másfél évvel az Ukrajna elleni invázió kezdetén meg is jelent az első orosz 2Sz31-es a frontvonalon.

The first 2S31 Vena 120mm Amphibious Self-Propelled Mortar was spotted in Ukraine.⬇️ pic.twitter.com/U1UKLn21ug