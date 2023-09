WSJ: megvan az időpont, ekkor érkezhetnek Kijev hőn áhított fegyverei

Az amerikai lapnak nyilatkozó kormányzat tisztviselői elmondták, hogy újból megvizsgálják a hadsereg ATACMS idén ősszel történő szállítását, hogy ezzel is segítsék Ukrajna jelenleg eléggé elakadt ellentámadását.

Kijev régóta áhítozik a 300 kilométeres hatótávolságú rakétarendszerek után.

Álláspontunk mindvégig az volt, hogy Ukrajnának megadjuk azokat a képességeket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy sikeresek legyenek a harctéren. És továbbra is értékelni fogjuk a helyzetet a helyszínen, és ennek alapján hozunk döntéseket

- mondta Jon Finer helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó vasárnap újságíróknak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – aki jövő héten Washingtonba látogat – elmondása szerint nyomást fog gyakorolni Joe Biden amerikai elnökre.

A Pentagon régóta visszatérő érvelése, hogy a korlátozott amerikai készletek miatt nem hajlandóak támogatást biztosítani Kijevnek.

A kormányzaton belül felülvizsgálat alatt álló tervek a rakéták korlátozott számban történő rendelkezésre bocsátásáról szólnak, ami enyhítheti a Pentagon aggodalmait az amerikai készletek mélyen történő felemésztésével kapcsolatban

- mondták a tisztviselők.

A döntés megváltozása mögött további indokok is húzódhatnak: egyrészről Ukrajna megmutatta, hogy az idén kapott Storm Shadow és SCALP/EG robotrepülőgépekkel is képes komoly károkat okozni az orosz fegyveres erőknek, még akkor is, ha csak korlátozottan, a megszállt részen veti be a fegyvereket. Ugyanakkor lehetséges az is, hogy Kijev készletei egyszerűen megfogyatkoztak a brit-francia fegyverekből, és hamarosan elveszítheti nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit.

