Ma reggel szevasztopoli civilek készítettek felvételeket a Szamum légpárnás rakétahordozóról, amint éppen a haditengerészeti kikötőbe vontatják.

Bár a hadihajó nagyjából épnek tűnik, és az is megszokott, hogy az orosz haditengerészet vontatva viszi a hajóit a kikötőbe, ennek ellenére a képen látható, hogy a tat alacsonyan van, amely egy tengeri drón-találatra és részleges sérülésekre utalhat.

idget type="twitter" caption="The Ukrainian drone was so 'destroyed', the Samum had to be towed back to the port.