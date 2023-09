Videó: lecsapott az ukrán SZBU különleges alakulata, lángokban Moszkva páncélosai

A videóhoz mellékelt leírás szerint az elmúlt hetekben 13 harckocsit – köztük Oroszország legmodernebb harckocsijának számító T-90-es páncélost – 28 darab páncélozott személyszállító harcjárművet, 15 tüzérségi rendszert, 32 egyéb járművet és 2 radar-berendezést tettek harcképtelenné drónok segítségével.

Az SzBU ezekből „szemezgetve” állította össze az alábbi videót:

Combat use of FPV Drones by the Security Service of Ukraine. BMPs, tanks - including several T-90Ms, self-propelled guns, howitzers, and other smaller targets were hit. https://t.co/TiPYdHttZz