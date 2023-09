Novák Katalinnak az ENSZ-ben lesz jelenése

Portfolio | MTI 2023. szeptember 17. 10:59

Novák Katalin köztársasági elnök vezeti a magyar delegációt, amely részt vesz az ENSZ-közgyűlés 78. ülésszakának általános vitáján, ahol az államfő fel is szólal. Egyesült államokbeli tartózkodásán az államfő egyeztet Texas, Utah és Montana kormányzójával is - közölte a Sándor-palota vasárnap az MTI-vel. Eddigi megnyilatkozásai alapján az ukrajnai békéről, demográfiai és fenntarthatósági kérdésekről is beszélhet.