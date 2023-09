A lakosság segítségét kéri az amerikai hadsereg, csak úgy eltűnt egy vadászbombázó

Az amerikai hadsereg hétfőn bejelentette, hogy folytatja az eltűnt F-35-ös vadászgép keresését, miután vasárnap incidens történt egy dél-karolinai légibázis közelében. A lakosságot is arra kérték, hogy segítsenek a repülőgép keresésében. Az eltűnt vadászbombázóról korábban ebben a cikkben írtunk:

Az F-35B Lightning II típusú repülőgép pilótája biztonságosan ki tudott katapultálni a gépből, de a vadászgépet azóta sem találják. A charlestoni bázis védelmi műveleti központja egy elérhetőséget (843-963-3600) adott meg mindazok számára, akik olyan információkkal rendelkeznek, amelyek segíthetnek az eltűnt gép felkutatásában.

Nehezíti a keresést, hogy a Lockheed Martin által gyártott F-35-ös vadászrepülőgép számos olyan kulcsfontosságú tulajdonsággal büszkélkedhet, többek között úgy tervezték, hogy a radarok számára gyakorlatilag észrevehetetlen legyen.

A keresési erőfeszítések jelenleg a bázistól északra összpontosulnak, különösen a Moultrie-tó és a Marion-tó környékén. ezek alapján az is előfordulhat, hogy a repülőgép vízbe zuhanhatott, ami jelentősen megnehezítené a mentési erőfeszítéseket.

A lezuhant F-35-ös a világ egyik legdrágább repülőgépe, az incidensben résztvevő F-35B variáns darabára 2020-as becslések szerint 135,8 millió dollárra, azaz durván 50 milliárd forintra jön ki.

Nem mindenki ért egyet a vadászrepülő utáni kutatási módszerekkel, Nancy Mace republikánus politikus nem igazán érti, hogy tudott elveszni egy ilyen vadászrepülő, azt meg pláne nem, hogy képzeli a légi bázis a lakosság bevonását:

Hogy a fenébe tudsz elveszíteni egy F-35-öst? Hogyhogy nincs nyomkövető eszköz rajta?... és mi arra kérjük a lakosságot, hogy találja meg és csak úgy szolgáltassa be?

- írta ki X (Twitter) fiókjába.

Now that I got that out of the way. How in the hell do you lose an F-35? How is there not a tracking device and were asking the public to what, find a jet and turn it in? {:url}