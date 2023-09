Lavrov súlyos kijelentést tett, közben 50 ezer ukrán katona vonult fel Bahmutnál - háborús híreink vasárnap

Idén szeptember 1-től bevezette Oroszország az iszlám bankrendszert egy kétéves kísérleti program keretében. Bár az iszlám bankolás az országban eddig is jelen volt, csupán „félhivatalosan” működött, e hónap elejétől viszont négy muszlim többségű tartományban - Tatárföld, Baskíria, Csecsenföld és Dagesztán – hivatalosan is megjelenik. Ha a program sikeresnek bizonyul, a tervek szerint a szabályozásokat az ország többi részén is bevezetik. De mi az az iszlám bankrendszer, miben különbözik a nyugatitól? Többek között erre a kérdésre keressük a választ az alábbi cikkünkben, a globális bankrendszer jövőjével pedig részletesen foglalkozunk a Portfolio Future of Finance 2023 konferenciáján is, nem érdemes lemaradni a rendezvényről!