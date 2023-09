Robbantak a rakéták - Moszkva erőt demonstrált a jövő hajózási útvonalának gyenge pontjánál

Hétfőn az Oroszországot az Egyesült Államoktól elválasztó Bering-szoroson gyakorlatoztak az orosz védelmi erők. A terület szerepe egyre nagyobbá válik a jövőben, mivel a klímaváltozás hatására az északi-sarkvidéki vizek egyre rövidebb ideig és egyre kisebb területen fagynak be, ezért egyre alkalmasabb hajózási útvonal. Ráadásul erre kevesebb tengerszoros van, mint az Indiai-óceán felé, és rövidebb is, ezért spórolni lehet az északi kerülővel.

Az útvonalra Oroszország is nagy figyelmet fektet, korábban számos infrastrukturális elemet építettek ki az északi partvidékeken.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy most az útvonal egyik szűkületénél tartottak összesen 10 000 katona részvételével hadgyakorlatot, amelyen több különböző típusú rakétát is kilőttek; használtak Vulcan, Granit és Onyx típusú fegyvereket is. Összfegyvernemi szimuláció volt, tengeralattjárók, hajók, helikopterek, repülők is bevetésre kerültek.

A teszteket személyesen Nyikolaj Jevmenov admirális, az orosz haditengerészet főparancsnoka felügyelte.

Az elhúzódó ukrajnai háború ellenére Moszkva nem szeretné elveszíteni pozícióit a kulcsfontosságúvá előlépő Északi-tenger ellenőrzéséért vívott versenyfutásban, ezért nagy figyelmet fordít a hasonló erődemonstrációkra. A Kreml korábban jelezte, hogy hosszútávú tervekkel rendelkeznek a térségre, jelentős összegeket szeretnének az útvonal fejlesztésére fordítani 2035-ig. Az útvonal az oroszok mellett kínaiaknak is fontos lehet, ugyanis erre zavartalanabbul tudná elérni Európát.

