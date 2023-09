Áll a bál: rejtélyes gyilkosság miatt rúgta össze a port az Egyesült Államok két szövetségese

A kanadai biztonsági szolgálatok aktívan vizsgálnak olyan hiteles értesüléseket, miszerint indiai kormányügynökök állhatnak egy júniusban meggyilkolt kanadai szikh szeparatista halála mögött - közölte hétfőn este Justin Trudeau kanadai miniszterelnök.

Kanada komoly aggodalmát fejezte ki az indiai kormány legfelsőbb hírszerzési és biztonsági tisztségviselői felé

- jelentette ki a kormányfő a kanadai parlamentben mondott beszédében.

Hangsúlyozta, hogy a kanadai állampolgár Hardip Szingh Nidzsar meggyilkolását övező aggályait "személyesen és közvetlenül" is szóvá tette Narendra Modi indiai miniszterelnöknek a G20-ak múlt heti csúcstalálkozóján Indiában.

Elfogadhatatlan megsértését jelenti szuverenitásunknak, ha egy külföldi kormány bármiféle módon érintett egy kanadai állampolgár kanadai földön történt meggyilkolásában

- emelte ki Trudeau. Hozzátette, hogy ebben "a rendkívül komoly kérdésben" szorosan egyeztet Kanada szövetségeseivel.

A lehető leghatározottabban sürgetem India kormányát, hogy működjön együtt Kanadával ennek az ügynek a felderítésében

- jelentette ki Trudeau.

A kanadai külügyminiszter egyben bejelentette, hogy kiutasítottak egy magas rangú indiai diplomatát Kanadából, aki az ázsiai ország hírszerzési szolgálatának helyi vezetője volt.

Hardip Szingh Nidzsar egy Indián belüli független szikh állam létrehozásáért küzdő mozgalom aktivistája volt. A Brit Columbia tartománybeli Surrey-ben találták meg a holttestét június 18-án, az autójában a Guru Nanak Szikh Gurdvara templom parkolójában.

Nidzsart az indiai hatóságok terrorizmus és gyilkosságra való összeesküvés vádjával körözték. A férfi az ellene felhozott vádakat kanadai sajtójelentések szerint mindig is tagadta.

A Khalisztán nevű szikh szeparatista állam eszméjét már az 1980-as években és az 1990-es évek elején is hirdették a szikh szeparatista mozgalmak a 30 milliós, 58 százalékban szikhek lakta Pandzsáb államban. A szeparatista törekvéseknek akkor több ezer halottja volt.

Az indiai külügyminisztérium kedden "abszurdnak és motiváltnak" nevezte azt a kanadai vádat, hogy Indiának köze lenne egy Kanadában élő, ottani állampolgárságú szikh szeparatista vezető meggyilkolásához, és felszólította az észak-amerikai országot, hogy vádaskodás helyett inkább tegyen jogi lépéseket a területén élő "India-ellenes elemek" ellen.

Derek J. Grossman, amerikai védelmi elemző, az indo-csendes-óceáni térség szakértője kedden azt mondta, hogy Kanada állításai és vizsgálata az indiai kormány Nidzsar halálában való részvételéről, nemcsak Kanada és India, az hanem Amerikai Egyesült Államok és India kapcsolatának is tesztje.

Kanada mai bombasztikus vádja India ellen a 2000-es évek eleje óta a legjelentősebb erőpróba lehet az amerikai-indiai partnerséget illetően. Ennek ellenére az Egyesült Államok mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy India közel maradjon hozzá, hogy segítsen Kína ellen fellépni, ami azt jelentheti, hogy kimarad ebből a zűrzavarból

- vélekedett az X-en (korábban Twitter) írt bejegyzésében.

