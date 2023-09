Berobbant a Kaukázus puskaporos hordója - Mit várhatunk az újabb örmény-azeri háborútól?

Kedd kora délután Azerbajdzsán drónokkal, tüzérséggel és rakétákkal kezdte el lőni az ország területén belül található, de döntően örmények lakhat Hegyi-Karabahot, cikkünk írásakor pedig nagyon úgy tűnik, hogy a szárazföldi csapatok is megindultak az enklávé felé. A térségben már a Szovjetunió felbomlásakor tapintani lehetett a feszültséget, egy újabb fegyveres összetűzés kirobbanása pedig csak idő kérdése volt, de mit várhatunk az azeri "Terrorelhárító művelettől", és lehet-e számítani arra, hogy a konfliktus Örményország területére is átterjedjen? Nézzük.

Hegyi-Karabah hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik, azonban az 1991 és 1994 között zajló első hegyi-karabahi háborút követően kinyilvánította függetlenségét. Az örmény többségű régió autonóm terület volt a Szovjetunió alatt, utóbbi fölbomlása után azonban nem akart az újonnan születű független Azerbajdzsánhoz tartozni. A szakadár állam de facto Örményország részeként működött egészen a 2020-as második hegyi-karabahi háborúig, amikor is az azeriek győztek az örmények fölött, és a terület egy jelentős részét megszerezték.

A Szovjetunió összeomlása után évtizedeken át Moszkva volt a térség legfontosabb biztonsági garanciája, Törökország és Azerbajdzsán ugyanakkor lehetőséget látott abban, hogy Oroszország Ukrajnára összpontosítson az oroszbarát kijevi kormány 2014-es megbuktatása után. Ankara és Baku észlelte, hogy Moszkva erőforrásai végesek, így nem valószínű, hogy beavatkozna Hegyi-Karabahban, annak ellenére, hogy csapatai állomásoztak és jelenleg is állomásoztak a térségben. A hazárdjáték be is vált: amikor három éve kiújultak a harcok, Moszkva lényegében tehetetlen volt, egy „békekonferencián”, illetve számos nyilatkozaton kívül másra nem futotta az erejéből.

Dél-Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, és Hegyi-Karabah. Forrás: Wikimedia Commons

Örményország Moszkva tehetetlenségét látva lényegében minden csatornán megpróbált tárgyalásokat kezdeményezni: Az ENSZ, és az Egyesült Államok mellett a történelmi ősellenségnek számító Törökországgal is többször tárgyalóasztalhoz ültek. Mindemellett Nikol Pasinján örmény kormányfő már hetekkel ezelőtt jelezte: Baku valószínűleg eszkalációra készül, és való igaz, hogy az azeri csapatok már korábban elzárták a Hegyi-Karabahot és Örményországot összekötő Lacini-folyosót.

War has begun in Karabakh.Destruction of Armenian Tor air defense system in Khankendi. #BREAKING — Clash (Report) September 19, 2023

Jereván mostanra egyébként is rendkívül kellemetlen helyzetbe került: korábbi fő szövetségese, Oroszország láthatóan képtelen rendezni a helyzetet, az ország hadereje és gazdasága pedig nincs abban a helyzetben, hogy az olajból meggazdagodott, két katonai nagyhatalom, Törökország és Izrael által támogatott Azerbajdzsánnal felvegye a versenyt.

Pasinján a 2020-as konfliktus során mindezt fel is ismerte, és tűzszünetet kötött Bakuval, ezzel ugyanakkor kiváltotta a "függetlenségét" féltő Hegyi-Karabah, és a politikai-gazdasági vonalon rendkívül nagy befolyással bíró örmény diaszpóra nemtetszését is.

Jereván kétségbeesésében még arra is hajlandó volt, hogy az orosz érdekszférához kényelmetlenül közel közös hadgyakorlatot tartson Moszkva legnagyobb riválisával, az Egyesült Államokkal. Van azonban egy igen komoly bökkenő: az említett hadgyakorlat hivatalosan jelenleg is tart.

Novas imagens divulgadas pelos militares do Azerbaijão de ataques contra posições armênias na região de Nagorno-Karabakh. pic.twitter.com/fct9uI0oJD — Mundo (News) September 19, 2023

Az azeri időzítés valószínűleg nem volt véletlen:

logikus az, hogy Jereván a hadgyakorlatra a jobban képzett és jobban felszerelt alakulatait különíti el, így annak az esélye, hogy az örmény fegyveresek gyorsan reagáljanak az azeri támadásra – már ha egyáltalán beavatkoznának az egyelőre Hegyi-Karabahra korlátozódó harcokba – lényegében egyenlő a nullával.

Van azonban egy másik fontos tényező is, ez pedig a Nahicseváni Autonóm Köztársaság kérdése. Nahicseván Azerbajdzsánhoz tartozik, azonban Örményország és Irán közé ékelődik, az anyaországgal közös határa nincs. Régóta félő az, hogy az örménynél jelentősen erősebb azeri hadsereg Hegyi-Karabah bekebelezése után egy újabb hadművelettel utat nyit az exklávéba, erre azonban az amerikai csapatok helyben tartózkodásáig két okból meglehetősen kicsi az esély:

Bár az azeri csapatok korábban az orosz békefenntartókkal is összetűzésbe kerültek, meglehetősen bátor lépés lenne veszélyeztetni a világ legerősebb hadseregének katonáit , ezzel egy esetleges válaszcsapást kiváltva.

, ezzel egy esetleges válaszcsapást kiváltva. Ráadásul az azeriek két legfontosabb szövetségese, Izrael és Törökország biztosan nem nézné jó szemmel azt, ha az általuk támogatott ország összetűzésbe keveredne egy olyan fontos katonai partnerrel, mint Washington.

Az tehát, hogy az azeri erők sikereket fognak elérni Hegyi-Karabahban, gyakorlatilag borítékolható, arra azonban, hogy Örményországra is átterjedjen a konfliktus pillanatnyilag kicsi esély van.

Oroszország egészen biztosan megpróbál majd békíteni a felek között, ahogyan a nyugati hatalmak is, ráadásul Örményország valószínűleg a világ egyetlen olyan országa, amit mind az Egyesült Államok, mind az iszlám világ rezidens „mumusa”, Irán is szárnya alá vett, így az sem elképzelhetetlen, hogy az ősellenségek karöltve próbálják meg lebeszélni Bakut a háború eszkalációjáról.

Címlapkép: azeri harckocsik. A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images