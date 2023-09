Moszkva áldásával robbant ki az újabb háború? Furcsa megjegyzést tett Medvegyev

Nem túl burkoltan arra utalt ma Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke, hogy azért indult meg Azerbajdzsán újabb katonai akciója Örményország ellen, mert az utóbbi vezetése elkezdett barátkozni az Egyesült Államokkal. A volt orosz elnök nem sokat tett azon pletykák eloszlatásáért, melyek szerint Oroszország pontosan tudott arról, hogy mi készül a Hegyi-Karabah régióban.

Újabb erős Telegram-bejegyzést tett közzé Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök.

Arról számolt be, hogy „egy testvéri országból való kollégája” arról panaszkodott neki, hogy Oroszország nem akarja elfogadni őket, de Medvegyev arról nyugtatta meg az illetőt, hogy „mindenkit a tettei alapján ítél meg.

Ezután Medvegyev beszámolója szerint az említett illető elvesztett egy háborút, de a „helyén maradt,” majd a kudarcért Oroszországot hibáztatta, feladta országának területét és „flörtölni kezdett a NATO-val.”

Tippeljetek, milyen sors vár rá”

– zárta gondolatait Medvegyev.

A volt orosz elnök nem írja explicit le, de Örményország miniszterelnökéről, Nikol Pasinjanról beszél.

A politikus vezette Örményországot az első vesztes Hegyi-Karabah háború után is és vezeti most is, hogy Azerbajdzsán ismét támadást indított.

Az interneten jelenleg számos pletyka kering arról, hogy Moszkva pontosan tudott arról, hogy Azerbajdzsán katonai akciót szervez Örményország ellen, de hagyta, hogy ez megtörténjen, „megbüntetve” Jerevánt azért, hogy keményen kritizálták Oroszországot és történelmük során először amerikai katonákat hívtak az országuk területére. Örményország és Azerbajdzsán is volt szovjet tagállam, mindkét országban jelentős az orosz befolyás, bár az elmúlt években mindketten távolodni kezdtek Moszkvától.

Az is lehet természetesen, hogy más megfontolás játszott az azeri katonai akció megindításában: az amerikai-örmény hadgyakorlat jelentős védelmi képességet von el Jereván erőitől, teljesen logikus, hogy mindössze ezért időzítette mostanra Baku a támadást.

Címlapkép forrása: Sylvain Lefevre/Getty Images