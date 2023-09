New Yorkban tartott beszédet Zelenszkij, kiújultak a harcok a Kaukázusban – Háborús híreink kedden

A napokban két hajó is érkezett a délnyugat-ukrajnai Csornomorszk kikötőjébe, hogy onnan gabonát szállítsanak el. Az egyik megpakolt hajó már el is hagyta a várost és most az orosz blokáddal néz szembe. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre, de a pár hónappal ezelőtt összeomlott gabonamegállapodás miatt most szorult a helyzet.