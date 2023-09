Sorra érkeznek a felvételek: úgy tűnik, kirobbant a háború a Kaukázusban

Az X-en (korábban Twitter) egymás után érkeznek a felvételek az Azerbajdzsán területén található, de döntően örmények lakta Hegyi-Karabah térségéből. Jereván és Baku többször háborúzott már a terület fölötti irányítás megszerzése érdekében, és a kisebb fegyveres villongások is jellemzőek, most azonban úgy néz ki, szélesebb körű konfliktus van kirobbanóban.

Az első videón valószínűleg egy izraeli öngyilkos drón látható Hegyi-Karabah fölött. Izrael Azerbajdzsánt támogatja a konfliktusban, így szinte biztos, hogy egy azeri drón látható a felvételen.

Sounds of possible Israeli-made Harop loitering munitions flying over Stepanakert in Nagorno-Karabakh https://t.co/yaKTzPTcXk