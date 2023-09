Egy polgármester is életét vesztette a hegyi-karabahi harcokban

A békés lakosságon belül 35 sebesült – 13 gyerek, 15 nő és 7 férfi – van. Hét civil életét vesztette – olvasható a közleményben.

Korábban bejelentették, hogy a halálos áldozatok között van Martuni Aznavur Szagján polgármester. Az ombudsman megerősítette a hírt. Az Azatutyun örmény rádió szerint Szagján kedden napközben veszítette életét Azerbajdzsán hegyi-karabahi támadásának következtében.

Weve received confirmation that Aznavur Saghyan, the mayor of Martuni region in Artsakh has been killed earlier today during Azerbaijans attack on Artsakh. Earlier today he had his last interview with Azatutyun. pic.twitter.com/ntfMgCGLVS