Elhallgattak a fegyverek a Kaukázusban, összekapott Ukrajna és Lengyelország gabonaügyben – Háborús híreink szerdán

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség szerint tűz ütött ki Szocsiban egy olajraktár és a nemzetközi repülőtér közelében.

A RIA szerint egy gázolajtartály robbant fel, de a robbanás oka egyelőre ismeretlen.

A fire broke out at an oil depot in Russia's Sochi after an explosion pic.twitter.com/fBsGfNXhSR