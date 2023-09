Hullanak az orosz légierő modern vadászbombázói - Újabb Szuhojt vágtak földhöz

A Szu-34-es Oroszország legmodernebb komolyabb számban gyártott vadászgépe. A '80-as években kifejlesztett fegyver 2006 óta áll az orosz légierő szolgálatában.

A rendelkezésre álló információk szerint a kétüléses vadászbombázó a reggeli órákban gyakorlórepülést hajtott végre Voronyezs régióban akkor, amikor meghibásodott, és lezuhant. A hivatalos orosz források szerint mind a két pilóta katapultált, ugyanakkor az X-en terjedő fotók alapján azt sem lehet kizárni, hogy a legénység megpróbálta egy szántóföldön letenni a gépet.

A Russian Sukhoi Su-34 bomber crashed in Voronezh Oblast of Russia.The airframe presumably belonged 47th Separate Mixed Aviation Regiment, stationed at the Voronezh Malshevo Air Base. pic.twitter.com/zOj5Z6EumV