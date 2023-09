Lecsapott a az ukránok sztárfegyvere, kényes orosz veszteségről számoltak be

Az ukrán Stratégiai Kommunikációs Igazgatóság azt állítja, hogy csapást mértek az orosz Fekete-tengeri Flotta parancsnoki épületére a megszállt Krím félszigeten található Szevasztopol városa mellett. Korábban felvételek érkeztek a város mellett található Belbek légibázisról, amelyek hatalmas robbanásokról tanúskodnak.

Egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen károkat okoztak az ukránok rakétacsapásai.

Korábban az oroszok arról számoltak be, hogy Kijev megpróbálta támadni a pozícióikat a félszigeten, de minden próbálkozást hatástalanítottak, nem voltak áldozatai a támadásnak.

Heavy explosions in Crimea, presumably somewhere near the Abel bel military airport.The Russian occupation claims that drones were intercepted and that only grass is burning but this looks not very likely. The Kerch bridge has been closed and smoke screen has been deployed, pic.twitter.com/XCGvLnQdtt