Ukrán MiG-29-est kapott el a halálosztó orosz drón? Van pár furcsaság a meghökkentő videóban

Orosz dróntámadás ért egy ukrán katonai repteret, amely Krivij Rih térségében működik, nagyjából 70 kilométerre a frontvonaltól. A Ukraine Weapons Tracker által publikált felvételen az látható, hogy egy Lancet-családba tartozó drón csapódik be az objektum területén, úgy néz ki, hogy egy ukrán MiG-29-est találat ér. A felvétel hitelességét geolokációval is megerősítették.

: A Ukrainian MiG-29 fighter aircraft was damaged by a Russian Lancet loitering munition at the airfield of Kryvyi Rih. The closest Russian positions are located more than 65 kilometers away. #Ukraine