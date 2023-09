Durvulnak az ukrán drónok: egyetlen csapás, és semmi nem maradt az orosz páncélosból

Viszonylag gyakran láthatunk felvételeket arról, hogy az ukrán haderő filléres kínai drónokról kézigránátokat dobál orosz harcjárművekre, olyan felvétel viszont nem sűrűn látható, hogy egy nagy kaliberű kumulatív lőszert dobnak le egy orosz harcjárműre és az gyakorlatilag atomjaira robban.

Egy ilyen felvétel érkezett nemrég a zaporizzsjai frontról: egy (valószínűleg elhagyott) orosz BMP-1-es semmisült meg.

: Presumably in Oblast, the Ukrainian 110th TDF Brigade hit a Russian BMP-1 infantry fighting vehicle with a HEAT munition dropped from a heavy drone bomber, detonating the ammunition onboard and blowing the vehicle apart. #Ukraine