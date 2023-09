Ez volt az utolsó csepp? Teljesen leállíthatja Ukrajna fegyverekkel való támogatását Lengyelország

Leállíthatja Lengyelország Ukrajna fegyverekkel való támogatását – írják brit, orosz és lengyel lapok.

A külföldi médiaügynökségek arra hivatkozva írják az igencsak radikálisnak tűnő bejelentést, hogy Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a következőt mondta:

Ha meg akarod védeni magad, jó, ha van valamid, amivel meg is tudod védeni magad.”

Morawiecki ezt a kommentárt egy olyan kontextusba helyezte el, amikor a Kijev és Varsó közt kirobbant gazdasági háborúról beszélt.

Ahogy a Portfolio többször is írt róla az elmúlt napokban, lényegében egyfajta „puha” szankciós háború robbant ki a lengyelek és Ukrajna közt: Varsó betiltotta az ukrán gabona értékesítését, erre Kijev is kilátásba helyezte a lengyel mezőgazdasági termékek értékesítésének tiltását, most pedig a lengyel vezetés bővíteni tervezi a tiltott ukrán termékek körét.

Emellett Zelenszkij nyíltan kritizálta Lengyelországot, Szlovákiát és Magyarországot az ENSZ előtt, amiért tiltják az ukrán gabona belföldi értékesítését és nem vállalnak szolidaritást az ostromlott országgal.

Bár a lengyel, brit és orosz lapok is úgy értelmezték Morawiecki kijelentését, hogy leállítja Ukrajna fegyverekkel való támogatását, a lengyel politikus ezt nem mondta explicit ki.

Már csak azért is nehéz lenne egy ilyen döntést meghozni, mert Ukrajna nem minden lengyel fegyvert ingyen kap: a KTO Rosomak páncélozott szállító harcjárműveket és az AHS Krab önjáró tarackokat Kijev például megvásárolta (uniós pénzből). Egy ilyen megállapodás visszamondása komoly presztízsveszteség lenne Varsónak és a lengyel hadiiparnak, ugyanakkor nem ez lenne az első eset.

Kijev korábban már panaszkodott arról, hogy a lengyel hadiipari cégek nem megbízhatók, az Alfa személyvédelmi felszerelésekkel foglalkozó vállalatot elvileg már be is perelték:

Nem teljesen kizárható, hogy Morawiecki főleg a lengyel haderőfejlesztésre utalva tette azt a kijelentést, hogy „jó, ha van valamid, amivel meg tudod védeni magad" és valójában nem arról beszélt, hogy fel akarja függeszteni Ukrajna támogatását.

Mint arról többször is beszámoltunk, Lengyelországban grandiózus hadeőrfejlesztés zajlik jelenleg: az évtized végére a lengyel haderő lehet Európa egyik legerősebbje.

Más lengyel politikusok egyelőre még csak utalást sem tettek arra, hogy leállítanák Kijev fegyverekkel való támogatását, sőt, az elmúlt napokban inkább azt hangsúlyozták, hogy fontos tovább támogatni Ukrajnát, mivel „Lengyelországért is harcol” az oroszok ellen.

Ettől függetlenül az ukrán kormány vehemens hozzáállását súlyos kritikák érik.

Jó volna, ha Ukrajna észben tartaná, hogy segítséget kap tőlünk, és azt is, hogy tranzitország is vagyunk számára

- jelentette ki pár napja Andrzej Duda lengyel elnök.

Ukrajna nagyon unfair módon viselkedik Lengyelországgal, ez pedig sokaknak nagyon meglepő”

– fogalmazott Marcin Przydacz, a lengyel elnök külügyi bizottságának elnöke.

Az is tény, hogy a nagy szavak ellenére egy tervezett Zelenszkij-Duda találkozót lemondtak a felek, tehát a feszültség érezhető a két ország közt.

Lengyelországban néhány héten belül választás lesz, az erős politikai üzenetek és Ukrajna kérdése ezt is alapvetően tematizálja. Nem kizárt, hogy a lengyel miniszterelnök szándékosan fogalmazott meg kétértelmű üzenetet.

Címlapkép: KTO Rosomak harcjárművek lengyel szolgálatban. Ebből a harcjárműből Ukrajna is nagy tételben bevásárolt. A kép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images