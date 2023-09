Közvetlen közelről csapott össze egy orosz és egy ukrán tank – Látványos videó készült

Közvetlen közelről csapott össze egymással egy orosz és egy ukrán harckocsi. A két járművet mindössze néhány méter és egy fasor választotta el egymástól.

Az ukrán védelmi minisztérium által publikált drónfelvételen az látható, hogy egy ukrán T-64BV harckocsi összesen három lövést ad le a sánc túloldalán mozgó orosz T-72B3 harckocsira, az a második lövés után megsemmisül. Nagyon úgy fest, hogy az oroszok nem látták az ellenséges harcjárművet a lombok mögött.

A tank duel.A Ukrainian T-64BV knocked down the occupiers' T-72B3 at close range. 128th Mountain Assault Brigade pic.twitter.com/9TPB098aAZ