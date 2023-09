Lebombázta Ukrajna a Szaki légibázist

Az ukrán haderők légi indítású cirkálórakétákat (vélhetően brit Storm Shadow-kat) és drónokat használtak az akcióhoz.

Az ukrán fél közlése szerint a támadás „súlyos károkat okozott” az orosz katonai reptér működésében és az ott tárolt repülőgép-állományban is.

Russian Telegram channels say there is a large drone attack occurring in Crimea, with air defenses active in Yevpatoria, Sevastopol, Dzhankoy, Saky, Novofedorivka, and elsewhere. https://t.co/gwIvVCjobu