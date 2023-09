Nagyobb lehet a gond az orosz védvonalaknál, mint gondoltuk: nyugati páncélosok ütöttek rést

Oroszország Zaporizzsja déli részének megszállása óta építgeti-szépítgeti a köznyelvben Szurovikin-vonalként elterjedt védelmi rendszert. A két-három fő védvonalból álló erődítés a frontvonaltól nagyjából Tokmark városáig épült ki mélységben.

Ez volt az a védelmi vonal, aminek az ukrán csapatok nyáron többször komoly veszteségek, de érdemi területszerzés nélkül nekirohantak. Az elmúlt hetekben az már biztossá vált, hogy Verhove és Robotnye környékén az ukrán csapatok rést ütöttek az első árokrendszeren, eddig azonban kizárólag a gyalogság ténykedett az árokrendszerekben, páncélozott járművek nem.

GeoConfirmed UKR [CO] - Ukrainian VEHICLES also BREACHED the 1st SUROVIKIN LINE.Based on GeoLocated footage (by , and )As expected the first footage of Ukrainian vehicles past the Surovikin line emerged. (Behind the trenchsystem protecting the @moklasen