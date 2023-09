A frontra vezényelték az orosz elitalakulatokat, katasztrófa lett a vége

Az ukrán előrenyomulás meghiúsítására Oroszország elit egységeket telepített Dél-Ukrajnába, de sikertelenül próbálták lassítani az ellenoffenzívát - derül ki az Institute for the Study of the War (ISW), egy neves washingtoni székhelyű agytröszt jelentéséből . A Szpecnaz egységek egy jelentős része veszett oda a fronton, az elitkatonák pedig később nagyon hiányozhatnak majd Moszkvának.