Elsöprő támadás készül a Wagner csoport ellen - Harcjárművek százai vonultak fel

A Wagner zsoldosai számára remek terepet jelentettek a zavaros afrikai hadszínterek, ahol könnyen lehetett egy olyan oldalt találni, ahol aztán komoly gazdasági befolyást is lehetett szerezni. Az orosz milíciák megjelentek szerte a kontinensen, megerősítették pozícióikat, sok vezető szívesen vette igénybe a szolgálataikat. Az ukrajnai háborúval nemzetközi hírnévre tettek szert, ez azonban csak átmenetileg jelentett előnyt számukra; túl nagyok és ismertek lettek, ezért egyre jobban szorongatták őket, például szankciókkal a nyugati hatalmak. Közben Oroszországban sem alakultak jól a dolgok: egy villámlázadás, majd Jevgenyij Prigozsin zsoldosvezér halála jelentősen rontotta a kilátásait.

Most Afrikában is sorra szenvedik el a veszteségeket. Korábban felvételek érkeztek arról, hogy a Közép-afrikai Köztársaságban összecsapások során a lázadók számos orosz zsoldost megöltek, újabban pedig Maliban mozgolódnak a lázadók ellenük. Erről érkeztek most felvételek: több száz harcjárművé alakított terepjáró sorakozott fel a sivatagban, hogy kiverjék az országból az orosz zsoldosokat. A bejegyzés szerint a járműveket 12,7 mm-es NSzV/Kord és 23 mm-es 2A14/ZU-23 fegyverekkel szerelték fel.

/ () : / militias released a new video of their mobilized units against and PMC.The militias operate large quantity of technicals armed with heavy machine guns & autocannons including 12.7mm NSV/Kord and 23mm 2A14/ZU-23. #Russia