Felrobbantották az ukránok az orosz Fekete-tengeri flotta főhadiszállását

Helyszíni felvételek megerősítik a kormányzó közlését: nagyon úgy fest, hogy az orosz flotta főhadiszállását közvetlen rakétatalálat érte. Jó eséllyel egy Storm Shadow vagy egy Neptun végezte a munkát.

Az anyagi kár pontos mértékéről, áldozatokról egyelőre még nincs hír.

: The headquarters of the Russian Black Sea Fleet in Sevastopol hit by Ukrainian missile strikes, the Governor of Sevastopol Mikhail Razvozhayev announced. #BREAKING