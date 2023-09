Megvan, ki lehet Prigozsin utódja, Putyin volt testőre már találkozott is vele

Egy orosz katonai blogger szerint az orosz belföldi katonai erő, a Roszgvargyija vezetője, Viktor Zolotov nemrég találkozott Jevgenyij Prigozsin néhai Wagner-vezér fiával, Pavel Prigozsinnal, hogy a Wagner zsoldoscsoport fenntartásáról tárgyaljanak – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi agytröszt csütörtöki jelentése