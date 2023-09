Videó: hatalmas robbanással repült égbe a világ egyik legnagyobb önjáró lövege

A 2Sz7 Pion, illetve modernizált változata, a 2Sz7M Malka brutális tűzerővel rendelkezik: a 203 mm-es huzagolt csövű löveg a rakéta-póthajtásos lövedékeket több mint ötven kilométeres távolságba tudja elrepíteni, de a "normál" repesz-romboló gránátokat is több, mint 35 kilométerre képes kilőni.

A 14 fő által működtetett fegyvernek természetesen megvannak a maga hátrányai is, többek között az, hogy hatalmas célpontot nyújt, és meglehetősen nehéz elrejteni. Valószínűleg ez volt a veszte a videón látható Pionnak is, melyet vélhetően az ukrán felderítők egyik drónja szúrt ki valahol Donyeck megye területén.

took out 2S7 Pion 203mm self propelled artillery gun at the edge of South & East Front pic.twitter.com/b1V5GYASMC