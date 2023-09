Három aggasztó esemény mutatja: újra lángra kaphat az elmúlt évek legpusztítóbb háborúja

A napokban Basszár el-Asszad, Szíria (újra) megkérdőjelezhetetlen ura látogatást tett Kínába (itt stratégiai együttműködést is aláírtak egymással a felek), közben egyre több ország újranyitja a nagykövetségét Damaszkuszban, a világ kezdi újra elismerni a szír kormányt. A szír elnök Kínában látványos fogadást kapott csütörtökön:

| Syrian Assad and his wife arrived today in China in a historic first ever visit in 20 years. pic.twitter.com/ZHWB2yInHK