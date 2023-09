Ismét élesztgetik a tüzet a balkáni lőporos hordóban: halálos incidens történt vasárnap

Ebben a pillanatban még mindig különböző kaliberű lőfegyverekkel lövöldöznek rendőreinkre. A támadók maszkot viselő és erősen felfegyverzett profik

– írta Kurti a Facebookon közzétett bejegyzésében, amelyben terrorista akciónak minősítette az incidenst.

A koszovói rendőrség közleményben tudatta, hogy vasárnap kora reggel két rendszám nélküli nehézgépjármű torlaszolt el egy hidat Banjszka faluban, és tüzet nyitottak a rendőri egységekre.

A Reuters tudósítója szerint a NATO-csapatok, valamint az EULEX uniós rendőri erő és a koszovói rendőrség tagjai járőröztek a Banjszkába vezető úton.

Szerbia „kis zöld emberkéi” páncélozott járművekkel 15 km-re vannak Koszovó területén (Banjszka), ahol a koszovói rendőrség elleni terrortámadás következtében egy rendőr meghalt és egy másik megsebesült

– írta Blerim Vela, Vjosa Osmani koszovói elnök kabinetfőnöke az X-en, a „kis zöld emberkékkel” a Krím félszigetet 2014-ben elfoglaló, katonai jelzések nélküli orosz fegyveresekre utalva.

BREAKING:Intense firefights taking place at the Banjska monastery in northern Kosovo between a large group of masked & heavily armed men & Kosovo policemen.1 Kosovar police officer was killed before the group stormed the monastery, breaching a gate with an armoured vehicle pic.twitter.com/oaLnytlp4W