Ismét kihúzza a gyufát ősellenségénél Washington? - Hadgyakorlat kezdődik a Japán-tengeren

A dél-koreai hadsereg nyilatkozata szerint három napos amerikai-dél-koreai hadgyakorlat veszi kezdetét hétfőn a Japán-tengeren, melynek tematikája egy Észak-Korea felől érkező támadás elhárítása lesz - Írja az MTI.

Szöul nyilatkozatai alapján az éleslövészettel és tengeralattjáró-elhárítási gyakorlattal egybekötött akció célja az, hogy fejlesszék a dél-koreai védelmi képességeket, ide értve egy esetleges atomcsapás elhárítását is.

Phenjan a hónapban már két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát is a levegőbe bocsátott, illetve nemrég jelentette be az észak-koreai állami hírügynökség azt is, hogy szolgálatba állították az első, atomfegyverekkel felszerelt tengeralattjárót is.

A ballisztikus rakéták kilövésére éppen akkor került sor, amikor Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor Oroszországban turnézott Vlagyimir Putyin orosz elnök vendégeként. A találkozó után nem sokkal azt is bejelentették, hogy Putyin viszonozni fogja a látogatást az elszigetelt országban.

A címlapkép illusztráció, forrása: 3D_generator via Getty Images