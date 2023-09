Kiderült: ezért csatlakoznak a karibi szigetről harcolni az ukránok ellen

Nemégiben futott nagyot a nemzetközi médiában a hír, hogy harcosokat toboroznak Moszkva szárnyai alá Kubában. Most a Politico utánajárt, hogy mi lehet a motivációja a karibi sziget állampolgárainak az Ukrajna elleni háborúhoz csatalakozásban.

Kuba a karibi szigetvilág legnagyobb állama, a politikai berendezkedése régóta csípi az Egyesült Államok szemét. Havannában 1959-ben vette át Fidel Castro a hatalmat, azóta is Washington-ellenes politikára épülő rendszer uralkodik az országban. Ezt igyekeznek kihasználni a Amerika ellenségei is, a területen Oroszország és Kína is aktív.

Moszkva a jó kapcsolatokat most a saját javára fordítaná, igyekszik harcosokat toborozni az ukrajnai frontvonalakra.

Az eljárás akkor vált ismertté, amikor nemrégiben 17 kubai állampolgárt tartóztattak le Havannában, mert az oroszokhoz szerettek volna csatlakozni. Az ügy felveti a kérdést, hogy Kuba továbbra is az eddigiekhez hasonlóan kitart-e az oroszok mellett a kérdésben. Eddig a karibi sziget hallgatólagosan volt Moszkva partnere a nemzetközi szervezetekben.

A beszámolók szerint a döntő többségben arról számoltak be a kubaiak, hogy a kilátástalanság és a rossz életkörülmények hajszolták őket az orosz haderő karjaiba. Sokan azonban kiemelték, hogy nem harcolni érkeztek az országba, hanem építkezési vagy sofőri munkára szerződtek, de az országba érve szembesítették őket azzal, hogy kiképzés után a frontvonal vár rájuk. Mások tisztában voltak hova mennek, a fő motivációs erő itt a felkínált orosz állampolgárság volt.

A papírok mellé a kubaihoz képest kimagasló fizetés párosul, ami szintén vonzó lehet a szigetországban.

Azt nem tudni, pontosan hány kubai kötött szerződést az orosz haderővel. A beszámolók szerint minimum több százan lehetnek most különböző orosz alakulatokban. Fontos megjegyezni, hogy sok olyan kubai harcos van, akik pontosan tudták hova mennek és szívesen csatlakoztak Moszkva égisze alá.

