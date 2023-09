Lavrov: veszélyes terjeszkedést folytat a NATO

Az orosz külügyminiszter szerint az, hogy az euroatlanti és az indiai-csendes-óceáni térség oszthatatlan biztonságára hivatkozva a NATO az egész keleti féltekére kiterjesztené ottlétét, a blokk expanziós törekvéseinek új, veszélyes megnyilvánulása.

Ennek érdekében Washington olyan alárendelt katonai-politikai miniszövetségeket hoz létre, mint az AUKUS, az USA-Japán-Korea háromoldalú csúcstalálkozó és a Tokió-Szöul-Kanberra-Wellington kvartett, amelyek tagjait a NATO-val való gyakorlati együttműködésre kényszeríti – tette hozzá.

Nyilvánvaló, hogy ezek az erőfeszítések Oroszországot és Kínát célozzák, valamint az ASEAN (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) inkluzív regionális architektúrájának összeomlását, és a geopolitikai feszültségek új melegágyának kockázatát generálják.

FM : Attempt to extend 's area of responsibility to the entire Eastern Hemisphere under the pernicious slogan of indivisible security of the & region has become a new dangerous manifestation of bloc's expansionism. #Lavrov