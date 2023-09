Megjöttek a műholdfelvételek: így néz ki a lebombázott Fekete-tengeri Flottaparancsnokság

A múlt héten ukrán rakétatalálat érte az orosz Fekete-tengeri Flotta parancsnoki épületét. Most előkerültek az első műholdfelvételek a becsapódásról: ezeken jól látszik az épületet ért súlyos kár.

New satellite imagery of Crimea shows smoke rising from Russia's Black Sea Fleet headquarters in Sevastopol.Recent videos from the ground showed multiple Ukrainian-operated Storm Shadow / SCALP cruise missiles hitting the site. pic.twitter.com/K57NHvAHha