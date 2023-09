Nácibotrány Kanadában: volt SS-katonát ünnepeltek a parlamentben

Néhány napja Kanadába látogatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, a politikus beszédet mondott az ország törvényhozásában. A beszéd után Anthony Rota, a kanadai alsóház elnöke elismerő szavakat tett az eseményen jelen lévő, 98 éves ukrán veteránra, Jaroszlav Hunkra is, akit a kanadai politikai elit állótapssal ünnepelt. Rota szerint Hunk „egy háborús hős,” aki „az orosz agresszorok ellen harcolt” és „ma is támogatja a katonákat.”

A 98-year old was given standing ovation by the Canadian parliament during Zelensky's speech.He was hailed as a hero for fighting against the Russians.Yaroslav Hunk fought for the 14th division of the Waffen SS. pic.twitter.com/1J2lNywBM5