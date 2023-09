Totális fordulatot vettek a lengyelek: mégis mennek Ukrajnának a fegyverek

Lengyelország modernizálja a haderejét, de nincs arról szó, hogy teljesen leállítják az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat – jelentette ki ma Andrzej Duda lengyel elnök. Varsó részéről folyamatos az enyhülés: a múlt héten még azt mondták, semmilyen fegyvert nem kap Ukrajna, aztán azt, hogy megkapják a korábban megígért fegyvereket, most pedig azt, hogy újabb fegyvereket is kapnak a jövőben.

Nem azért költünk milliárdokat, hogy aztán elosztogassuk. De arról nincs szó, hogy egyáltalán nem fogunk Ukrajnának fegyvereket küldeni”

– idézi a Sky News Andrzej Duda lengyel elnököt.

A lengyel politikus arról beszélt, hogy a lengyel kormány most a lengyel haderő modernizációját helyezi prioritásba, de nincs arról szó, hogy mostantól egyáltalán nem fognak fegyvert küldeni Ukrajnának.

Ha a régi eszközöket lecseréltük modern eszközökre, nem látok problémát abban, hogy a régi felszereléseket Ukrajnának küldjük”

– fogalmazott.

Arra is kitért, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azért kritizálta az ENSZ előtt Lengyelországot, mert „sokat stresszel”. Emlékeztetett arra is, hogy szerinte az ukrán-lengyel viszony elmérgesedéséből egyedül Oroszország profitál.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a múlt héten jelentette be, hogy Lengyelország teljesen leállítja az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat. Andrzej Duda már másnap azt mondta, hogy nem állítanak le mindent, a korábban megígért fegyvereket leszállítják, csak újabb szállítmányokat nem küldenek. Most pedig már arról van szó, hogy új szállítmányokat is küldenek, lényegében teljesen semmissé téve ezzel a fegyvertranszfer-tiltást.

Címlapkép forrása: Damian Lemaski/Bloomberg via Getty Images