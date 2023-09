Leleplező felvételek: gigantikus mennyiségű orosz katonai felszerelés jutott egy NATO-barát ország kezébe

Múlt héten támadást indított Azerbajdzsán a Hegyi-Karabah régiót irányító örmény szeparatisták ellen. Mivel Örményország nem kelt a terület védelmére, a hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozó terület de facto vezetői megadták magukat egy nap alatt.

A fegyverletételi megállapodás értelmében a karabahi hatóságok békésen átadták, átadják az összes fegyverüket Azerbajdzsánnak. A fegyverletételről készült fotók alapján nagy mennyiségű szovjet, orosz és jugoszláv katonai felszereléshez jut hozzá így az azeri vezetés.

Also, it looks like Armenians lost up to SIX Kornet 9M133 series ATGMs, including at least one potent Kornet 9M133M ATGM. pic.twitter.com/d7mYZglcWu