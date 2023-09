Megérkezett az orosz válasz az ukránok történelmi akciójára - Lángol a határ menti kikötő

Odessza megye kormányzója szerint az iráni gyártmányú Sahed-136-os öngyilkos drónok két órán keresztül támadták a kikötőt, megrongálva több teherautót, egy raktár- és egy kikötőépületet. Az ukrán források szerint a támadás során két ember megsebesült.

Russia keeps striking Ukrainian border areas with NATO member states.These suicide drone attacks were recorded from Isaccea at the Romanian side near the Orlivka border crossing close to the Ukrainian Danube river ports in Reni and Izmail. Russia continues to play with fire pic.twitter.com/9mLZV5cmyz