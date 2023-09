Megpróbálták elrejteni az oroszok a ritka 2B26-ost a rettegett HIMARS-rendszer elől, de csúnya kudarc lett a vége

Egy viszonylag ritka, 2B26 Grad-K típusú rakéta-sorozatvető megsemmisítéséről számolt be a Ukraine Weapons Tracker. A tüzérségi rendszert egy erdőben rejtegették kezelőik, de egy ukrán drón kiszúrta. Röviddel ezután célba is vette egy GMLRS-rakétaindítóval felszerelt, amerikai gyártmányú M142 HIMARS-rendszer. Az orosz tüzérségi eszközt nem éri közvetlen találat, de füstölni kezd. A megsemmisítése nem látható a felvételen.

: The destruction of a rather rare Russian 2B26 Grad 122mm multiple rocket launcher on a KaMAZ-5350 chassis by a GMLRS strike of the Ukrainian army, presumably in Oblast. #Ukraine