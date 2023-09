Váratlan beismerést tett Németország az Ukrajnának átadott fegyverekről

A német Der Spiegel egy hete írt arról, hogy Kijev arról tájékoztatta Berlint, a Lengyelországba megérkezett 10 Leopard 1-es harckocsi jelentős javításokra szorul.

A német külügyminiszter szerint a német fegyverek egy részének rossz állapotát az magyarázza, hogy Európa a megelőző időben nem szembesült ilyen „brutális háborúval”.

Baerbock most megjegyezte, Németország eddig azért nem adott át nagy hatótávolságú Taurus rakétákat Ukrajnának, mert meg kell bizonyosodniuk arról, hogy ezek teljesen működőképesek. A Taurusok 500 kilométeres hatótávolságukkal távolabbi célpontokat is elérnek, mint a brit Storm Shadow rakéták, így például a Krím támadására is képesek.

Néhány napja az is kiderült, hogy a 20 darab, Dánia által küldött Leopard 1 tankból 12 hibás.

Címlapkép forrása: Getty Images