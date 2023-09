Bekeményített Hszi Csin-ping, kiadta az ukázt számos kisebbségnek

Ferenc pápa nemrégiben Mongóliába látogatott, ami nagy hatást gyakorolt Kínában is. Az országban minimum tízmilliósra becsülhető a katolikus hívek száma, és többen szerettek volna eljutni az egyházfő látogatására Ulánbátorba. A hasonló vállalkozások azonban nem veszélytelenek, mivel emiatt a szigorú társadalmi felügyelet korlátozásaival kell szembenézniük a látogatóknak.

Kínával kapcsolatban rendszeres kritikaként fogalmazódik meg, hogy nem tartja tiszteletben a vallásszabadságot.

Nemcsak az országban élő katolikus közösség érezheti a pártállam nyomását a vallási meggyőződése miatt, hanem ez elsősorban a Hszincsiangban élő ujgur muszlim kisebbséget érintette korábban. Számos letartóztatás történt vallási viselet vagy jelkép hordozása miatt, közben a becslések szerint körülbelül egymillió embert vittek el fogolytáborokba, a régióban pedig mecsetek ezreit rombolták le vagy rongálták meg. Tibetben hasonlóan korlátozzák a híveknek a buddhizmus gyakorlását, a vallási fesztiválokat egyre gyakrabban tiltják be, és számos embert büntetnek a vallási tevékenységekben való részvételért. A helyi iskolákat bezárták, a vádak szerint Peking az iskolarendszeren keresztül igyekszik asszimilálni a tibetieket a többségi társadalomhoz.

Ameddig azonban az ujgur és a tibeti kisebbségek esetében az etnikai megközelítés is felmerül, addig a Kínában körülbelül 11 millió fős kisebbséget alkotó muszlim huikat szintén atrocitások érik.

Betiltották számukra az arab írás használatát, a közösség mecseteit pedig számos esetben lerombolták, vagy „felújításra hivatkozva” elkerítették. Ugyanilyen hatósági lépésekkel néznek szembe a kínai keresztény közösségek is.

Xi Jinping's speech in Urumchi confirms that his policies of assimilation ( #china — David (Tobin) August 26, 2023

Nemrégiben Hszi Csin-ping kínai elnök Ürümcsibe, a nyugati Hszincsiang tartomány fővárosába látogatott, ahol sürgette a helyi muszlimok „sinicizálását”.

Szakértők szerint a kínai elnök az ország vallási közösségeit sokkal inkább alárendelné a párt utasításainak, határozottabb előírások vonatkoznának rájuk. Ennek része az is, hogy a kínai építészetbe nem illő vallási épületeket elbontják, a helyükre pedig hagyományos kínai stílusú épületek kerülnek. Ehhez hasonlóan a prédikációkat is szeretnék, ha ellenőrizni tudná az állam. A stratégia része, hogy a nem kínai kötődésű egyházakat is igyekeznek lejáratni, állandó a vita Vatikánnal és a dalai lámával is.

A címlapképen kínai muszlimok vallási ünnepséget tartanak Pekingben. Címlapkép forrása: Kevin Frayer/Getty Images