Elkezdődtek a kísérletek: hamarosan még durvább lehet az Ukrajnát pusztító orosz Gerán-széria

Elkezdett dolgozni az iráni hadiipar a Sahed kamikaze-dróncsalád korszerűsítésén. Az új Sahed-131 és 136 típusú drónokat sugárhajtóművel szerelték fel – írják iráni lapok.

Iráni lapok azt írják: az upgrade-től ugyan a drón gyorsabb és halkabb lett, cserébe hatótávolsága és hasznos terhe csökkent.

A korszerűsített Sahed-drónokkal végre is hajtották az első éles harcászati gyakorlatot, egy Sahed-136-os megsemmisített egy statikus célpontot.

Iran just showed its jet-powered version of the Shahed 136 (Geran 2) for the first time. Increased speed will complicate interception but comes at the expense of range & payload. pic.twitter.com/tZgowx42N6