Észak-Korea döntést hozott az országba szökött amerikai katona sorsáról

A phenjani rezsim szócsövének számító KCNA nem tért ki részletekre azzal kapcsolatban, mikor és hogyan hajtják végre a döntést.

A 23 éves Travis King július 18-án lépte át az Észak- és Dél-Koreát elválasztó demilitarizált övezet (DMZ) határát. A KCNA közlése szerint a hatóságok befejezték a kihallgatását, amelynek során King elismerte, hogy illegálisan hatolt be Észak-Koreába, és ezt azzal indokolta, hogy

rossz érzéseket táplált az amerikai hadsereggel szemben az embertelen bánásmód és a faji megkülönböztetés miatt.

Azt nem tudni, hogy ezek valóban King szavai voltak-e, vagy az észak-koreai rezsim adta őket a szájába.

A szolgálati idejét letöltő King, aki a Yonhap dél-koreai hírügynökség szerint megtagadta a pénzbírság megfizetését azért, mert Szöulban megrongált egy rendőrautót, egy dél-koreai fogolytáborban töltött büntetés után már hazatérhetett volna az Egyesült Államokba, ahol azonban további adminisztratív intézkedéssel kellett volna szembenéznie.

Ahelyett, hogy felszállt volna a repülőgépre, egy határ menti faluba látogató turistacsoporthoz csatlakozott, és a csoporttól elszakadva átkelt Észak-Koreába.

